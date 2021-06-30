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شحن 5300 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AHMET TELLI وجنسيتها تركى ويبلغ طولها 114 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لشحن 5300 طن صودا كاويه من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج  سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن  المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .
شحن 5300 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد
شحن 5300 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد
شحن 5300 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد
شحن 5300 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد

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