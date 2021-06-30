موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في دور ال8 من كأس كوبا أمريكا

يخوض منتخب أوروجواي مباراة قوية ضد نظيره منتخب كولومبيا يوم السبت المقبل على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021.





وتنطلق مباراة أوروجواي مع كولومبيا في تمام العاشرة مساء السبت بتوقيت جرينتش، 12 ليل الأحد بتوقيت القاهرة، 1 فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثانية فجر الأحد بتوقيت أبوظبي.





وستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".



