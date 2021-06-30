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لهذا السبب..نضال الأحمدية تُهاجم نوال الزغبي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تعرضت الفنانة نوال الزغبي لهجوم حاد من قبل الإعلامية نضال الأحمدية، وذلك بعد دعمها للفنانة شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة. 

حيث تسألت نضال الأحمدية عبر موقعها اللبناني عن طبيعة العلاقة بين الفنانة نوال الزغبي وشيرين عبدالوهاب، وذلك بعد تجاهلها لرسالة الدعم التي وجهتها لها في أزمتها الأسرية.

وقالت نضال الأحمدية عبر موقعها اللبناني أن الاثنان كانت تجمعها علاقة صداقة قوية، لكنهما ابتعدوا عن بعضهم بسبب حسام حبيب، حيث كتبت في تقريرها:" زوج شيرين حسام حبيب الذي بمجرد زواجه منها قطع علاقتها بكل أصدقائها وأبعدها عن الجميع دون أي مبرر، وتجاهلت شيرين رسالة نوال الزغبي ما يعني أنها أصبحت تعتبر حتى نوال صديقتها المقربة عدوة لها". 


وجاء ذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي مُسرب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، كشف فيه عن تخطيطه لزواج نجله من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى حديثه عن أن والدته لا تحب زوجته شيرين عبد الوهاب وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التى تنتمى لها وغيرها من الأمور الشخصية.

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