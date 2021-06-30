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"صدارة الزمالك في مهب الريح".. كيف سيكون جدول الدوري حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:11 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة غياب طويلة بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تأهل إلى مباراتها النهائية على حساب الترجي التونسي.

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستقام على استاد (الأهليWe السلام)، حيث يبحث المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم بعد اتساع الفارق بينه وغريمه التقليدي الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 20 نقطة كاملة عن غريمه الزمالك صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

الأهلي لعب 19 مباراة فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وله 8 مباريات مؤجلة بـ(24 نقطة)، بينما لعب غريمه الزمالك 27 مباراة فاز في 18 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين.

وفي حالة نجح الأهلي في الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وحصد الـ24 نقطة كاملة وفقًا للوضع الحالي لجدول ترتيب الدوري سوف يعتلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الزمالك، مما يجعل صدارة الأبيض لترتيب البطولة المحلية في "مهب الريح" ومجرد صدارة مؤقتة سوف يتنازل عنها حال فوز الأحمر بمؤجلاته.

وتقام مباراة الأهلي مع بيراميدز في تمام التاسعة مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

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