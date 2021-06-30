العراق يحبط عملية إرهابية في الموصل

أعلنت قوة من قيادة عمليات الحشد في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية بالموصل.

واعتقلت القوات العراقية، قياديًا بارزًا فى تنظيم داعش الإرهابي كان يحاول تنفيذها.

وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية بأن داعشيا كان ينوى تنفيذ عملية إرهابية فى مركز قضاء الموصل، ووفقا لمذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي.