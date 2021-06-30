Advertisements
العراق يحبط عملية إرهابية في الموصل
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:17 م
وكالات
Advertisements
أعلنت قوة من قيادة عمليات الحشد في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية بالموصل.
واعتقلت القوات العراقية، قياديًا بارزًا
فى تنظيم داعش الإرهابي كان يحاول تنفيذها.
وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن
عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية بأن داعشيا كان ينوى تنفيذ عملية إرهابية
فى مركز قضاء الموصل، ووفقا لمذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements