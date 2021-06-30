المالية توافق على الشكل التعاقدي لمؤقتي المجلس الأعلى للآثار

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن وزارة المالية قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلًا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضًا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.



