قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن القرار رقم 1435 و1436 لسنه،2021 الخاص بالتصرف بالمجان بالتعويضات العينيه، وصرف تعويضات عينيه لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعليه خزان اسوان وبناء السد العالى.



ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم





ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمركز الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، يرافقه عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار الكتاب والمثقفين.





ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء حولة تفقدية بالمعرض عقب افتتاحه، لمناقشة العارضين والاستماع إلى مطالبهم ومدى تسهيل إجراءات مشاركتهم، والذي شارك فيه أكثر من 800 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وينتظر الوسط الثقافي إعلان الفائزين بجوائز المعرض في الدورة الجديدة.