Advertisements

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على لمكانة الخاصة لدول إفريقيا لدى مصر، والتي تمثل واقع وحاضر مشترك من العلاقات الطيبة، مشيرًا إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العلاقات بين البلدين بكافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم الأربعاء، مورى فوفانا، سفير دولة سيراليون لدى مصر؛ لبحث سبل التعاون العلمي المشترك بين البلدين.

وبحث الجانبان تقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية السيراليونية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية في تخصصات الطب، والهندسة، والعلوم، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لمراكز تدريب العلوم الطبية والحيوية.

وأشار الوزير إلى أهمية وجود برنامج تنفيذي بين الدولتين؛ يدعم التبادل الطلابي، مع ضرورة اتخاذ كافة إجراءات البدء في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على دعمه الكامل وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب السيراليونين الدارسين بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

ومن جانبه، أعرب سفير سيراليون عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، وما تمثله العلاقات مع مصر من خصوصية وتميز وتقدير لدى شعب سيراليون، مشيرًا إلى دور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، وكذلك دعم مصر لطلاب سيراليون والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي تخصص عدد 10 منح دراسية سنويًا للطلاب من دولة سيراليون للدراسة بالجامعات المصرية، في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

حضر اللقاء الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير لشئون الإفريقية، وصاموئيل علي كارجيو المستشار الثقافي لسيراليون بالقاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 15 ساعة

"صدارة الزمالك في مهب الريح".. كيف سيكون جدول الدوري حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة؟

منذ 42 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ 33 دقيقة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

01:19 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة