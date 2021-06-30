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بعد ثورة 30 يونيو.. كيف تغيرت أحوال العمالة في عهد السيسي؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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ساهمت ثورة 30 يونيو، في تغيير أحوال العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على كافة المستويات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير مشروعات وصرف إعانات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إنجازات ثورة 30 يونيو لإنصاف العمالة.

ثورة 30 يونيو تنصف العمالة

أنصفت ثورة 30 يونيو، عمال مصر على كافة المستويات وفتحت لهم أبوابًا كثيرة، عقب وقوف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وشهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية والثقافية والعمالية، الأمر الذي أدى إلى تحسن حياة المواطنين
العمالة غير المنتظمة.

توفير الحماية الاجتماعية

ونجحت تحركات السيسي، في توفير كافة برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه خلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021م، تم زيادة الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، كما تم إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج (كافل وكرامة) مع بداية أزمة كورونا، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل 2020؛ لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها الجائحة.

زيادة أجور العاملين

ووجه الرئيس السيسي، بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بموازنة العام المالي القادم إلى 2400 جنيه، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة حوالي 31 مليار جنيه.

العمالة غير المنتظمة

ولم تغفل الدولة عن وضع العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت وزارة القوى العاملة في مارس وأبريل 2018 حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ 27 محافظة لتوفير "حياة كريمة"، كما تم صرف 148 مليونًا و449 ألفًا و892 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشتغلين من هذه الفئة المسجلين بالمديريات البالغين 127 ألفا و59 عاملًا.

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