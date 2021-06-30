"محلية النواب": 30 يونيو تتزامن ذكراها مع تفقد السيسي مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التهنيئه للشعب بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي تتزامن ذكراها اليوم مع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعدات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.



وأضاف السجيني، خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة التي تتعلق بقضايا وملقات محافظة القليوبية، " أن احتفال الدولة بهذه المناسبة اليوم جاءت لتعكس أعمال البناء والتعمير والتنمية، ومن شهد فاعليه استعراض المعدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة يشعر بالاعتزاز والفخر لما تتجه إليها مصرنا الحبيبة بقيادة حكيمة.



وتابع أحمد السجيني قائلا: " الجانب الانساني كان حاضرا بقوة خلال الفاعليه اليوم، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوف الدولة بجانب ابنائها من مرضي ضمور العضلات وتحمل تكلفه علاجهم، مع توجيه وزيرة الصحة بالسفر إلي جنيف للتفاوض مع الشركات خاصة أن علاج الطفل الواحد يصل إلى 3 ملايين دولار، وذلك في موقف إنساني منقطع النظير.



واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيدة أن ذلك يأتي في الوقت التي نشهد تنمية في كافة المجالات حيث نبني طرق ونشق ترع وننشأ مصانع وزراعة الآلاف الأفدنة، مشيرا إلي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصنيع مصر للبلازما ومضي مصر قدما في هذا المجال، وقال أنه كان يحلم بها منذ كان وزيرا للدفاع.



وأشار السجيني إلي مناقشة اللجان النوعية بالمجلس مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والبعض يقول هل هذا وقته، أقول لهم: طبعا نحن نفتح كل القضايا المجتمعية التي تمس المواطن خاصة وتعرض بعض الابناء لمخاطر بسبب الحيوانات الخطرة، كذلك فتحنا قضايا ثريه اخري مثل منهجية الاعلانات ومواردها وغيرها.