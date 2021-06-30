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من 15 مايو "لـ جبال اسيوط ".. كيف سقط قاتل بائع الفاكهة؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فى صباح كل يوم يخرج الشاب العشرينى مع والده بائع الفاكهة فى منطقة 15 مايو فكان يشهد له بحسن السمعة والأخلاق الحميدة بين أهالى المنطقة فكان يدرس ويساعد والده فى بيع الفاكهة.

صباح يوم الأثنين جاء شاب بائع فاكهة متجول ببضاعته وقاما بالوقوف فى المكان المخصص لوالد المجنى عليه وعندما تكلم معه والد المجنى عليه قاما المتهم بنهره والتعدى عليه بالشتائم.

ساعة شيطان لم يتحمل الشاب العشرينى أن يهان والده أمام عينيه فتدخل بسرعة ليتطور الامر بينه وبين المتهم بالضرب ليقوم الأخر بضربه بحجر فوق رأسه ليهشمه ويلقى مصرعه متأثرا بإصابته ولاذا بالفرار.

على مدار أسبوع عكف فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، على البحث والتحري، واستخدام التقنيات الحديثة وسؤال أصحاب المحلات والشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة وتتبع خط سير الشاب، حتى تم التوصل إلى مكان المتهم، وتمكنت القوات من القبض عليه.

لحظة سقوط المتهم تم ضبطه يختبئ داخل منطقة جبلية متاخمة بمحافظة أسيوط.

مراوغة ومماطلة ومحاولات بائسة حاول خلالها المتهم إنكار جريمته، وبمواجهته بكاميرات المراقبة وأقوال الشهود العيان أقر أمام المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث 15 مايو بارتكابه الواقعة.. " قائلا: ماكنشى قصدى أقتله بس هو قالى مش هتقف تبيع هنا "

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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