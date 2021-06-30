3 حكام مرشحين لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

تفاضل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بين 3 حكام لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامته مساء بعد غد الخميس، على ملعب ستاد السلام، ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.





وأوضح مصدر داخل لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مفاضلة بين محمود البنا ومحمد عادل وسيكون أحدهما الأقرب لإدارة اللقاء، كما دخل محمد معروف ضمن الترشيحات وإن كانت فرصته هي الأقل مقارنة بالبنا وعادل.





ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثالث برصيد 41 نقطة جمعهم من خلال 19 مباراة، في جدول ترتيب الدوري، بينما يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.





يذكر أن بيراميدز ودع بطولة الكونفيدرالية، بينما ضرب الأهلي موعدًا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.