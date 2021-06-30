Advertisements

14 يوليو.. النطق بالحكم في دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بـ10 مليون جنيهاً

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

حجزت اليوم المحكمة الإقتصادية، دعوى تتهم الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالسب والقذف في حق الإعلامي تأمر أمين.. لجلسة 14 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

ورفض الدفاع بالجلسة الماضية أمام قاضي التحضير التصالح مع الإعلامي عبد الناصر، موضحًا أن المحكمة قررت تحديد جلسة  اليوم لتكون هذه أولى جلسات المحاكمة.


وأقام المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي، تامر أمين دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سب وقذف وتشهير وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وانتهاك لحرمة الموتى وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به إقامة الدعوى امام الاقتصادية للقضاء له بتعويضه ب10 ملايين جنيه.

صرح مكتب هيثم عباس أن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وإزدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات ستحمى المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع، ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

أخبار تهمك

عاجل.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"صدارة الزمالك في مهب الريح".. كيف سيكون جدول الدوري حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة؟

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ 38 دقيقة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

01:19 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة