لمدة 3 سنوات.. اعتماد مستشفى النصر التخصصي من الهيئة العامة للرقابة الصحية (صور)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول مستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمدة 3 سنوات، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتكون أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به على المستوى الدولي.





وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه طبقًا لهذا الاعتماد تكون مستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة الاسكوا.





وثمن كافة الجهود المبذولة من كل فرد من القوى البشرية وكتيبة العاملين بمستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمستشفى، أن تكون أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص حاصلة على الاعتماد من GAHAR، بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى مستويات الجودة والتميز لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





ولفت السبكي إلى أن الوصول بمستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» لاجتياز معايير الاعتماد بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، هو ما يعد مؤشر نجاح لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





وأعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بالغ سعادته، لاعتماد مستشفى النصر التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، لاجتيازها المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الإعتماد القومي المعترف به من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليًا من منظمة «الاسكوا»، ما يعني عمل مراجعة وتقييم شامل للمنشأة بواسطة مراجعي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة، التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، بما يدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.



