موعد مباراة إسبانيا وسويسرا المقبلة في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا وذلك ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





احتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط وذلك في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر الذي واجه فيه منتخب كرواتيا وفاز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.





في حين احتل منتخب سويسرا المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر من ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وواجه منتخب فرنسا وفاز عليه بعد مباراة ماراثونية امتدت حتى ركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إسبانيا و منتخب سويسرا يوم الجمعة 2 يوليو 2021 على ملعب غازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.