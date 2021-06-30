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طريقة تحضير دجاج على الفحم في المنزل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
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المقادير
- أفخاذ الدجاج : 6 قطع
- ثوم بودرة : 2 ملعقة صغيرة
- الكمون : ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة
- بابريكا : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ربع كوب
- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)
- صلصة طماطم : 2 ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
في وعاء، ضعي الثوم البودرة، الكمون، الكزبرة الجافة، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، زيت الزيتون، عصير الليمون الحامض وصلصة الطماطم، واخلطي المكونات حتى تتداخل.
أضيفي أفخاذ الدجاج إلى مزيج التتبيلة، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.
غلّفي الوعاء بورق نايلون لاصق، وأدخليه إلى الثلاجة لـ7-8 ساعات حتى يتشرّب الدجاج التتبيلة.
اشوي أفخاذ الدجاج على شواية الفحم لـ22-23 دقيقة من كلّ جهة حتى ينضج.
قدّميه ساخناً.

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