حبس عاطل بالجيزة لاتجاره في مخدر الحشيش وتوزيعه على زبائنه

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة.





وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وضبط بحوزته على عدد من قطع من الحشيش ومبلغ مالي





وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، بأنه كان يشتري الأقراص المخدرة من أحد التجار، لبيعها لزبائنه في المنطقة بساقية مكي، ولجأ لتجارة المخدرات لضائقة مادية، ويقوم بتخزين المخدرات بشقته، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.





وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.





وكانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



