رئيس محكمة النقض مهنئا السيسي: 30 يونيو أزاحت كابوس الخوف عن قلوب المصريين

بعث المستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وجاء فيها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي أن أبعث باسمي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورجال القضاء المصري، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين بالمحاكم والنيابات بالتهنئة لفخامتكم والشعب المصرى العريق، ورجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل بمناسبة ثورة الثلاثين من شهر يونيو".





وأضاف: "تلك الثورة التي ثبت فيها للعالم أجمع صمود واستبسال جميع طوائف الشعب المصرى وأزاحت عن قلوبهم کابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادتكم الوطنية الحكيمة.



