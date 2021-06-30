Advertisements

طريقة تحضير الكيكة.. وصفة جديدة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
المقادير
- دقيق : كوب ونصف
- سكر : كوب ونصف
- الماء : كوب
- البيض : 3 حبات
- الزيت : كوب وربع
- حليب : نصف كوب (سائل)
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- مسحوق الكاكاو : 8 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير
- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء متوسط الحجم، ضعي السكر، الزيت، الماء، الحليب والكاكاو.
- اخفقي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج متماسك.
- خذي مقدار كوب من المزيج ثم أدخليه إلى الثلاجة حتى يجمد قليلاً.
- أضيفي بعدها الدقيق، البايكنغ باود، البيض والفانيليا ثم اخلطي من جديد حتى تحصلي على خليط كيك متجانس ومتماسك.
- وزعي الخليط في قالب كيك مدهون بالقليل من الزبدة ثم انثريه بالقليل من الدقيق.
- أدخلي القالب إلى الفرن ثم اتركيه لحوالي 50 دقيقة حتى ينضج جيداً.
- أخرجي القالب من الفرن، اسكبي ما تبقى من الصلصة على وجه الكيك ثم أدخليه إلى الثلاجة حتى يجمد قبل التقديم.

أخبار تهمك

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ 37 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

"صدارة الزمالك في مهب الريح".. كيف سيكون جدول الدوري حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

01:19 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة