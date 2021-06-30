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طريقة تحضير الكيكة.. وصفة جديدة
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:31 م
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المقادير
- دقيق : كوب ونصف
- سكر : كوب ونصف
- الماء : كوب
- البيض : 3 حبات
- الزيت : كوب وربع
- حليب : نصف كوب (سائل)
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- مسحوق الكاكاو : 8 ملاعق كبيرة
طريقة التحضير
- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء متوسط الحجم، ضعي السكر، الزيت، الماء، الحليب والكاكاو.
- اخفقي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج متماسك.
- خذي مقدار كوب من المزيج ثم أدخليه إلى الثلاجة حتى يجمد قليلاً.
- أضيفي بعدها الدقيق، البايكنغ باود، البيض والفانيليا ثم اخلطي من جديد حتى تحصلي على خليط كيك متجانس ومتماسك.
- وزعي الخليط في قالب كيك مدهون بالقليل من الزبدة ثم انثريه بالقليل من الدقيق.
- أدخلي القالب إلى الفرن ثم اتركيه لحوالي 50 دقيقة حتى ينضج جيداً.
- أخرجي القالب من الفرن، اسكبي ما تبقى من الصلصة على وجه الكيك ثم أدخليه إلى الثلاجة حتى يجمد قبل التقديم.
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