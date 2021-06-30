طريقة تحضير الكيكة.. وصفة جديدة

المقادير

- دقيق : كوب ونصف

- سكر : كوب ونصف

- الماء : كوب

- البيض : 3 حبات

- الزيت : كوب وربع

- حليب : نصف كوب (سائل)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مسحوق الكاكاو : 8 ملاعق كبيرة





طريقة التحضير

- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- في وعاء متوسط الحجم، ضعي السكر، الزيت، الماء، الحليب والكاكاو.

- اخفقي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج متماسك.

- خذي مقدار كوب من المزيج ثم أدخليه إلى الثلاجة حتى يجمد قليلاً.

- أضيفي بعدها الدقيق، البايكنغ باود، البيض والفانيليا ثم اخلطي من جديد حتى تحصلي على خليط كيك متجانس ومتماسك.

- وزعي الخليط في قالب كيك مدهون بالقليل من الزبدة ثم انثريه بالقليل من الدقيق.

- أدخلي القالب إلى الفرن ثم اتركيه لحوالي 50 دقيقة حتى ينضج جيداً.