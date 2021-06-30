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"تحرش بها وضربها بالقلم".. استمرار حبس متحرش العمرانية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس المتهم، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة  بالتحرش وصفعها على وجهها بالعمرانية.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة،  إلى أقوال "منة" صديقة "ليلى. م" التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية.

وقالت "منة" إنها كانت تسير مع صديقتها "ليلى" وأثناء عودتهما إلى المنزل، وجدتا أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي ويسير إلى جوارهما، ووجه ألفاظًا نابية إلى ليلى، فسألته هل يقصدها هي أم لا؟ ففوجئت به يصفعها على وجهها.

وكشفت الفتاة عن أنها هي التي صورت المتهم وهو يصفع صديقتها لافتة إلى انها من الخوف تراجعت عدة خطوات خاصة أن المتهم "زقها" بعيدا عنه.

وشددت على أن صديقتها لم توجه له أي شتائم أو الفاظ نابية كما زعم البعض.

في سياق منفصل، أكدت السيدة في أقوالهما أمام النيابة، أنها لديها فتاتين إحداهما في الثانوية العامة، وهي "ليلى" والثانية في المرحلة الإعدادية، وبينما كانت "ليلى" مع صديقتها في طريق عودتهما إلى المنزل، كان المتهم يسير بجانبهما بسيارته الملاكي، منذ خروجهما من إحدى المكتبات، وتحرش بهما لفظيا وقال لها: "تعالي اعملك حاجة وحشة".

وقالت "ليلى" أنها ردت عليه وقالت: "انت بتقولي أنا الكلام ده!" ففوجئت به يعتدي عليها بالصفع على وجهها.

وتابعت الأم أن ابنتها تأخرت عن موعد العودة، فاتصلت بها، فوجدتها تستغيث وعندما نزلت "لقتها مرمية على الأرض" فاخذتها، وذهبت إلى المنزل ثم ذهبا إلى الشرطة وحررا محضرا ضده.

كانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وأحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب.

بالفحص تبين حضور (طالبة، مقيمة بدائرة القسم) لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وبصحبتها والدتها، وقررت أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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