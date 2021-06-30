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بتعويض مليون جنيه.. دعوي جديدة ضد الإعلامي تامر أمين لإهانة أهل الصعيد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أقام المحامي حسين عبد الله جنحة مباشرة جديدة ضد الإعلامى تامر أمين يطالبه فيها بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه وأتهمه بالترويج بالطرق العلانية لتغير نظام الدستور الاساسية للهيئة الاجتماعية كما اتهمه بتسويد طبقة اجتماعية على غيرها وقلب نظام الدولة واتهمه بالتنمر على أهالي الصعيد والريف المصري. 


وقال المحامي حسين عبد الله في جنحته المباشرة بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع على قناة النهار بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه واطيافه بوجة عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الاسائة لا تليق إن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغة بين جميع المصريين وادت الي غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أجمع  فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد. 


قرر الإعلامي تامر أمين في برنامجه أن المصريين في الريف والصعيد يخلفوا أطفالا كثيرا ولا يقومون بتعليمهم بل ليقوموا بتشغليهم الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية والبنات تتشحن على القاهرة لتشتغل خدامات واحيانا تشتغل في أعمال دنيئة، مما تسبب في قيام المجلس الإعلى للإعلام بوقف المذيع فورا وإحالته إلى التحقيق بسبب ما قدمه من أقوال مسيئة لجميع المصريين وتدعو للتنمر علي الغلابة والمحتاجين بل وفيها الكثير من المبالغة والإساءة للمجتمع المصري وإساءة بالغة للأسر الكريمة والعريقة في الريف والصعيد المصري المحترمين بأخلاقهم وكرمهم المعروف عنهم. 

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