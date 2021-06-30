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الأردن يعلن مقتل ضابط في حادث دهس

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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توفى ملازم أول من مديرية شرطة جنوب عمان بالأردن، إثر تعرضه لحادث دهس أثناء الواجب الرسمي في منطقة الدوار الثامن فجر اليوم الأربعاء .

 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن التحقيقات وجمع المعلومات قادت إلى تحديد هوية مرتكب الحادث الذي فر من المكان والمركبة التي كان يستقلها، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

 

وألقت الشرطة الأردنية، القبض على مرتكب الحادث وضبط المركبة، وسيحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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مقتل ضابط حادث دهس الأردن

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