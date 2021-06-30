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طريقة تحضير الآيس كريم بالأوريو
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:32 م
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المقادير
- كريمة الخفق : 2 ظرف (بودرة)
- حليب : 2 كوب (سائل)
- بسكويت أوريو : 28 حبة
- جبن كريمي : 6 قطع (كيري)
طريقة التحضير
ضعي في الخلاط الكهربائي كريمة الخفق وكوب من الحليب واخفقي لحوالي 15 دقيقة.
أضيفي جبن الكريم واخلطي من جديد حتى تتجانس المكوّنات.
غمّسي 16 قطعة بسكويت في الحليب السائل وصفّيها في صينية.
فتّتي الكمية المتبقية من البسكويت وأضيفيها على خليط الكريمة واخلطي بواسطة ملوق.
اسكبي المزيج في الصينية ثمّ أدخليها إلى الفريزر لـ15 ساعة على الأقل.
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