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٩مليون و١١١ ألف.. إجمالي إيرادات فيلم "مش أنا" لتامر حسني في الأسبوع الأول من عرضه

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني، وماجد الكدواني، إيرادات وصلت ل  ٩،١١١،٥٤٠ مليون جنيه بشباك التذاكر بالسينما المصرية، وذلك في الأسبوع الأول من عرضه.

وكان أول يوم عرض للفيلم داخل سينمات مصر والوطن العربي يوم 23 يونيو الماضي.

وتدور قصة الفيلم حول مرض نادر يصيب به تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، حيث تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" و يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

يذكر أن الفيلم قصة وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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