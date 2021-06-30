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أماني السويسي تخطف الأنظار بحملها في أحدث ظهور

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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فاجأت الفنانة المغربية ​أماني السويس​ي، نجمة برنامج "​ستار أكاديمي​"، الجمهور باستعراض الأيام الأخيرة من حملها، عبر إنستغرام.

ونشرت صورة عبر صفحتها الخاصّة عبى موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها مرتدية ملابس فضفاضة ملائمة للحمل وكأنها في إحدى المراكز التجارية.

وكانت أماني قد أعلنت عن حملها بنشر صورة عبر صفحتها الخاصّة لسيّدة حامل وأرفقتها بدعاء: " اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً حتى ترضى، لك الحمد والشكر يا رب العالمين على نعمتك التي أنعمت بها عليّ"، وأضافت: " يا رب تمّمها على خير، واحفظ لي جنيني ووصله سالماً معافى يا رب، اللّهم ارزق كل أم تحلم بالأمومة يا رب".

يذكر أن أماني السويس دخلت القفص الذهبي عام 2019، دون أن تكشف هوّية أو جنسية زوجها، وهنأها متابعيها.

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