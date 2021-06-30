بالأرقام.. تفوق كاسح للطليان على منتخب بلجيكا قبل موقعة يورو 2020

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا، بعد غدا الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).





إيطاليا تأهلت إلى الدور ربع النهائي على حساب النمسا بالفوز عليها 2-1 في دور الـ16 من البطولة، بينما صعد منتخب بلجيكا على حساب نظيره البرتغالي بالفوز عليه 1-0.





وتقام مباراة إيطاليا مع بلجيكا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، الموافق 2 يوليو، على استاد "ميونخ" في ألمانيا، في أقوى مباريات دور الثمانية من البطولة الأوروبية.





وتقابل منتخب إيطاليا مع نظيره البلجيكي في 22 مباراة سابقة بين ودية ورسمية، الغلبة كانت للطليان في 14 مباراة، مقابل 4 انتصارات لبلجيكا، وحسم التعادل 4 مباريات أيضًا.





سجل لاعبو إيطاليا 43 هدفا خلال مبارياتهم السابقة ضد منتخب بلجيكا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.





وستكون هذه المواجهة الرابعة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، حيث سبق والتقى منتخب إيطاليا مع بلجيكا 3 مرات في اليورو، حيث تعادل المنتخبين سلبيًا في 1980، بينما فاز الطليان 2-0 مرتين في يورو 2000، و2016 على الترتيب.