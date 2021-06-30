Advertisements

الرقابة المالية: منح شركات التأمين مهلة 6 شهور للتعاقد مع شركات التحصيل الإلكتروني

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 93 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 146، الصادر اليوم الأربعاء، على :"يستبدل بعنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه العنوان الآتي (شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين"، وتنص المادة الثانية على أن تستبدل عبارة التحصيل الإلكتروني لأقساط جميع أنواع وثائق التأمين بعبارة (التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع)، كما تستبدل عبارة (شركة التأمين/شركة الوساطة في التأمين/مجمعة التأمين) بعبارة شركة التأمين، وذلك أينما وردتنا في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه.
 
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى البند (3/د) من المادة الرابع من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه، كما تلغى عبارة "وفقًا لنوع وسعة وحمولة المركبة وطبقًا لمدة التأمين، وبما يكفل تيسير حصول جموع المواطنين على الخدمة المأمولة" الواردة بالبند (8) من ذات المادة، ونصت المادة الرابعة على أن تمنح شركات التأمين أو شركات الوساطة في التأمين التي تعاقدت مع شركات تتولى تحصيل أقساط وثائق التأمين الخاصة بها إلكترونيًا قبل العمل بهذا القرار مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكتروني المقيدة لدى الهيئة حال رغبتها في ذلك".
 


أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ 38 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"صدارة الزمالك في مهب الريح".. كيف سيكون جدول الدوري حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ حوالي 4 ساعات

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

01:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة