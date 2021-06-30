عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

قالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة نقلت رجل الأعمال حسن راتب إلى سجن ١٥ مايو بجنوب القاهرة، بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تمويل عمليات البحث عن الآثار والمعروفة إعلاميا بقضية "الآثار الكبرى".





وكان راتب قد خضع للتحقيق في حضور محاميه، وخلال ذلك واجهته النيابة العامة، بالاتهامات المنسوبة له.



