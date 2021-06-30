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عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة نقلت رجل الأعمال حسن راتب إلى سجن ١٥ مايو بجنوب القاهرة، بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تمويل عمليات البحث عن الآثار والمعروفة إعلاميا بقضية "الآثار الكبرى". 

وكان راتب قد خضع للتحقيق في حضور محاميه، وخلال ذلك واجهته النيابة العامة، بالاتهامات المنسوبة له.

وواجهت النيابة العامة أمس الثلاثاء، المتهم رجل الأعمال حسن راتب بالمتهم الثاني عز الدين حسانين شقيق البرلماني السابق علاء حسانين في تورطه بتمويل عصابة الأخير في عمليات التنقيب عن الآثار.

وأنكر المتهم حسن راتب في بداية التحقيق كل الاتهامات الموجه له بينما اعترف المتهم عز الدين شقيق علاء حسانين عليه بأن حسن راتب هو الذي دفع ملايين الجنيهات لتمويل البحث عن الآثار.

ولكن حسن راتب اعترف بعد الانكار بتمويله التنقيب عن الآثار، وواجهته النيابة برسائل تليفونية ومكالمات تلفونية مسجلة تدينه بتورطه في عمليات تنقيب الآثار، ولم تكتف الأدلة بذلك بل أيضا طالته اتهامات والتهريب، والإتلاف، وغسيل الأموال، كما أن المتهم أستغل جنسيته الأجنبية لعقد الصفقات غير المشروعة فى الاتجار بالآثار وتسهيل تهريبها خارج البلاد.

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قضية الاثار الكبرى حسن راتب بوابة الفجر الفجر

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