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براءة سما المصري من تهمة سب مرتضى منصور
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:54 م
مـروة هيـكل
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قضت اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ببراءة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد إلي جلسة 15 أغسطس المقبل، وذلك بعدما قضت المحكمة ببراءة سما المصري، في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها عبر "واتس آب".
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