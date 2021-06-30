قوات عسكرية لتطبيق إجراءات الإغلاق في بنجلاديش

نشرت حكومة بنجلاديش، اليوم الأربعاء، قوات عسكرية لمساعدة الإدارة المدنية على تطبيق إجراءات إغلاق عام للسيطرة على فيروس كورونا.

وقالت حكومة بنجلاديش في بيان رسمي، إنه سوف يتم نشر عدد كاف من أفراد قوات الجيش للقيام بدوريات فعالة على الأرض بجانب القوات المدنية خلال فترة الاغلاق، التي ستبدأ غدا الخميس.

وأضافت الحكومة البنجلاديشية، أنه سوف يتم إغلاق المكاتب ووقف وسائل النقل خلال فترة الاغلاق التي تستمر 7 أيام، والتي تستثني خدمات الطوارئ.

وأوضحت الحكومة: "لن يتم السماح لأي شخص بمغادرة المنزل ماعدا لأغراض طارئة خلال فترة السبعة أيام".

وتنفذ بنجلاديش، الإغلاق الصارم بعدما تم فرض القيود السابقة بشكل فضفاض، ووصول سلالة دلتا مما فاقم الوضع هذا الشهر.