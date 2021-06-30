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بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة بعض اللاعبين المعارين بعد موافقة المدير الفني بيتسو موسيماني على تدعيم بعض الخطوط بعناصر الشباب و يترأس هذه القائمة هداف الدوري المصري الحالي أحمد ياسر ريان بعد ظهوره بأداء متميز خلال الفترة الماضية مع سيراميكا كليوباترا.

ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى عودة اللاعب الموسم المقبل، فى ظل المستويات التي يقدمها اللاعب هذا الموسم رفقة نادي سيراميكا، إضافة إلى رغبته فى تواجد مهاجم رفقة محمد شريف مهاجم الفريق الحالي، في ظل خروج مروان محسن من الحسابات الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي طلب عودة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلي نادي سيراميكا كليوباترا الموسم القادم بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، وكان من بينهم عروض أوروبية بالدوري الفرنسي، وعروض محلية وعربية وحتى الآن لم يتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي أي موقف من هذه العروض.

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