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موعد مباراة إنجلترا وأوكرانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تأهل منتخب أوكرانيا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة إنجلترا وذلك بعد فوزه المثير على السويد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة اليورو.

واحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وذلك في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر الذي واجه فيه منتخب ألمانيا وفاز عليه بهدفين نظيفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب أوكرانيا ومنتخب ومنتخب إنجلترا يوم السبت 3 يوليو 2021 على ملعب هامبدن بارك في أسكتلندا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.

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