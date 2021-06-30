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أسعار النفط تسجل 74.96 دولار للبرميل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم ،74.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي73.31 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط اليوم واصلت تحقيق مكاسب صغيرة وذلك بعد أن أظهرت تقارير تراجع مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.
 
وكانت أسعار النفط، قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4%.
 
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس 2021.

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