Advertisements

وزيرا الإسكان والتضامن الاجتماعي يبحثان تشغيل الحضانات بالمدن الجديدة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث توفير وتشغيل مبانى الحضانات، وكذلك المنشآت الاجتماعية المختلفة بالمدن الجديدة، واستعراض موقف تأثيث وتسكين وحدات الإسكان البديل بعدد من مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف من خلال التعاون مع جميع جهات الدولة، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على إقامة المنشآت الخدمية المختلفة (تعليمية – صحية – أمنية – إدارية – غيرها) وتسلمها للجهات المسئولة عن تلك الخدمات لتشغيلها.

من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين القباج، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة على التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من الملفات المشتركة، بما يحقق مصلحة المواطن، ويعمل على توفير الخدمات المختلفة لجميع المواطنين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاسكان اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان

أخبار تهمك

شاهد.. شاب يتحرش بطفلة داخل مكتبة ويحاول تقبيلها بالجيزة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ أقل من ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ساعتين

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 13 ساعة

حسن راتب عن علاء حسانين: اتعرفت عليه في حلقة وعظ

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

تخطيط الأهلي يوقف عملية رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

حزمة تكليفات من وزير الإسكان لرؤساء أجهزة المدن الجديدة فى أول اجتماع بهم

توقيع بروتوكول تعاون لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات بالمدن الجديدة للقطاع الخاص

وزيرا الإسكان والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتوفير حضانات بالمدن الجديدة

وزيرا الإسكان والصحة يبحثان أوجه التعاون فى تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية

وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان أعمال توصيل التيار لهذه المشروعات

وزير الإسكان يستعراض أحد المشروعات التجارية بمدينة العاشر من رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة