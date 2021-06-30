خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عدة عروض أوروبية خلال الفترة الأخيرة.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن محمد الشناوي تلقى عدد من العروض في الفترة الماضية سواء من أوروبا أو الخليج.





وأضاف المصدر: "هناك 3 عروض أوروبية من أندية كبيرة طلبت التعاقد مع الحارس الدولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".





واختتم: "الحارس أغلق ذلك الملف نهائيًا بعد ترضيته من قبل إدارة النادي وتعديل عقده واللاعب سيختتم مشواره داخل القلعة الحمراء، ولا يفكر في الرحيل بالوقت الحالي".



