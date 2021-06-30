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الجمهور يؤازر بدر الشعيبي بعد وفاة شقيقته الصغرى بالسرطان

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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صدم الممثل السعودي ​بدر الشعيبي​، جمهوره بالإعلان عن وفاة شقيقته الصغرى سميرة بعد صراع مع مرض السرطان على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى بدر شقيقته بكلمات مؤثرة عبر منشور وكتب : " أختي سميرة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا اعتراض".

وانهالت التعليقات من المعلقين الذين قدموا له التعازي ومنهم الفنانة المصرية نهال نبيل التي كتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله يابدر، الله يرحمها ويصبركم يارب".

كما علقت الفنانة بلقيس فتحي : " لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبركم ويربط على قلوبكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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