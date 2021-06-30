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تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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انتهت بالأمس مباريات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الأولى برصيد 10نقاط، استطاع الإنتصار في 3 مبارايات وتعادل في مباراة وحيدة أمام منتخب تشيلي بهدف لكل منهما.

بينما على الجانب الأخر تصدرت البرازيل المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فاز في 3 مبارايات وتعادل في مباراة أخرى أمام منتخب كولومبيا بهدف لمثله.

كما شهدت مبارايات دور المجموعات بالبطولة خروج منتخبات فنزويلا وبوليفيا من سباق البطولة في الدور الأول
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور القادم في أيام الجمعة والسبت والأحد 2 و 3 و 4 يوليو المقبلين لتحديد المتأهل الي نصف النهائي.

ويواجه منتخب بيرو نظيره الأوروجواي، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة الموافق الثاني من يوليو المقبل على استاد نيلتون سانتوس الأولمبي .

ويلتقي منتخب البرازيل وتشيلي، في الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الثالث من يوليو المقبل على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو.

كما ستقام مباراة أوروجواي وكولومبيا على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، في الثانية عشر صباح الأحد الموافق الرابع من ذات الشهر.

وتنطلق مباراة الأرجنتين والإكوادور، على ملعب ماني جارينشا الوطني في تمام الثالثة الأحد بتوقيت القاهرة، يوم الرابع من شهر يوليو.

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".

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