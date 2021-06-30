موسيماني يكشف حقيقة التفاوض مع نجم أورلاندو

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حقيقة طلبه التعاقد مع تمبينكوسي لورش نجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.





وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هناك بعض الشائعات التي زعمت أن الأهلي يريد التعاقد مع لورش. إذا حدث ذلك سوف أتصل بالرئيس للحصول على مباركته".





ويلعب لورش في مركز الجناح ووسط الملعب الهجومي ضمن صفوف أورلاندو، وشارك هذا الموسم في 24 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.





ويبحث الأهلي عن تدعيم الجانب الهجومي في الانتقالات المقبلة، حيث دخل في مفاوضات مع عدد من الأسماء في مقدمتهم سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي.





ويستعد بيتسو موسيماني مع الأهلي لخوض لقاء بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، غد الخميس.





جدير بالذكر أن المارد الأحمر ضرب موعدًا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري الأبطال الذي سيقام يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.