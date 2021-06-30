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لهذا السبب..زينة تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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وجهت الفنانة زينة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إصداره قراراً بعلاج الأطفال الذين يعانون من الضمور العضلي على نفقة الدولة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشرت زينة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلقت عليها قائلة:"أحلى خبر ممكن الواحد يشوفه بجد الحمدالله ربنا يباركلك الرئيس السيسي، ويارب يشفي كل الأطفال وكل مريض".


أضافت :"أهم بلاد العالم عم من يهتمون باطفالهم لانهم هم المستقبل انا بجد مبسوطة من قلبي الف حمد ربنا يطمن كل أم على ضناها".

الجدير بالذكر أن زينه شاركت بالسباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل "كله بالحب" وهو بطولة أحمد السعدني وريم البارودي وصابرين ومصطفى درويش وكوكبة مميزة من النجوم.

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