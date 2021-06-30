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تحت قيادة تاكيس جونياس.. تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي بالدوري

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الأهلي النهائي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غد الخميس.

ومن المتوقع أن تتكون التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

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