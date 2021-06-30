تعرف على موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

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تعرف على موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:31 م
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.
ويستعد نادي تشيلسي لمشواره الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره أرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وسبق تشيلسي وتغلب على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ليحصد البلوز لقبهم الثاني في البطولة القارية التي كان السيتي يلعب نهائيها لأول مرة.
وأستطاع مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.
بينما هبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد وبرينتفورد.
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