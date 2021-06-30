تعرف على موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.





ويستعد نادي تشيلسي لمشواره الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره أرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





وسبق تشيلسي وتغلب على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ليحصد البلوز لقبهم الثاني في البطولة القارية التي كان السيتي يلعب نهائيها لأول مرة.





وأستطاع مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.





بينما هبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد وبرينتفورد.



