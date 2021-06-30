تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتى الأولى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتى الأولى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:01 م
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.
ويستعد نادي مانشستر سيتي لمشواره الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره توتنهام يوم 14أغسطس.
بينما يواجه نظيره نوريتش سيتي في الجولة الثانية، يوم 21 من نفس الشهر.
وأستطاع مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.
بينما هبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد
وبرينتفورد.
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