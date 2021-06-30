تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتى الأولى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد





كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.





ويستعد نادي مانشستر سيتي لمشواره الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره توتنهام يوم 14أغسطس.





بينما يواجه نظيره نوريتش سيتي في الجولة الثانية، يوم 21 من نفس الشهر.





وأستطاع مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.





بينما هبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد

وبرينتفورد.







