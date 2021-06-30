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تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيرة بيراميدز ،مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

ويلتقي المارد الأحمر مع السماوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.

ومن المقرر أن يغيب عن المارد الأحمر كل من :

محمد هاني للإصابة بالإضافة إلى محمو متولي ووليد سليمان وكريم ندفيد ومحمد محمود.

وعن عمرو السولية، كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى في تصريحات سابقة لـ "لفجر الرياضي " أن اللاعب تغيب عن التدريبات مساء أمس بسبب شعوره بإجهاد عام، لكنه سيكون جاهز للمشاركة أمام بيراميدز وسيكون تحت تصرف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

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