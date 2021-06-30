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حسن راتب عن علاء حسانين: اتعرفت عليه في حلقة وعظ

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، عن مفاجآت فى اعترافات حسن راتب بعد اتهامه بالتورط فى تمويل عصابة البرلمانى السابق علاء حسانين وشهرته «نائب الجن والعفاريت» و16 متهما آخرين في التنقيب عن الآثار.

وقال رجل الأعمال حسن راتب أمام جهات التحقيق، إن الذى جمعه مع علاء حسانين هو صالون ثقافى فقط كان يقوم فيه علاء حسانين بترديد حلقات ذكر ومواعظ وأنه تعرف عليه من خلاله ولم يكن لهم سابق معرفة ببعضهما قبل ذلك، مضيفا أنه بعد ذلك تطورت العلاقة بينهما لمجاملات فكان علاء حسانين يريد منه أنه يتوسط له فى شراء وبيع أراضى وتسهيل إجراءاتها.

وكانت ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على حسن راتب، صاحب قناة المحور.

وأشارت مصادر، إلى أن القبض على رجل الأعمال المعروف يتعلق بقضية التنقيب عن الآثار المتورط فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين.

وتم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.

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