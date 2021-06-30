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إطلاق نار كثيف في مدينة طرابلس شمالي لبنان

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بإطلاق نار كثيف في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

 

وقد أقر البرلمان اللبناني، في وقت سابق، قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولار أمريكي لعدد من العائلات الفقيرة شهريًا.

 

رفع لبنان اليوم أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30% في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

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