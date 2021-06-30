اليك طرق التبرع لصندوق "تحيا مصر" لعلاج ضمور العضلات بعد توجيه السيسي

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، للحديث عن مرض الضمور العضلي، قائلا: «فيه موضوع عاوز أكلمكم فيه، هو ميهمش ناس كتير أوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وكنا لينا أماني إن ربنا يساعدنا إننا نحله، صحيح عدد المصابين به مش كتير أوي، لكن كان أصحابها بيعانوا أوي، وهو موضوع الضمور العضلي».





وأشار الرئيس السيسي، إلى تحمل الدولة نفقات علاج مرض ضمور العضلات، مضيفًا «إن شاء الله هنحاول نعمل ده بس برضو بطالب المنظمات وكل من له قلب، بالتبرع لصندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم اللي بنتكلم فيه كبير أوي، يعني لو مثال لو 10 أطفال في 3 ملايين دولار يعني 30 مليون دولار يعني نحو 450 مليون جنيه».





وسنستعرض لكم في السطور التالية، طرق التبرع لصندوق تحيا مصر من أجل علاج مرض ضمور العضلات بعد تووجيه الرئيس السيسي.





طرق التبرع لصندوق تحيا مصر

يمكن التبرع لصندوق تحيا مصر من خلال الطرق التالية:





التبرع لصندوق تحيا مصر عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــا ).





كما يمكن التبرع على حساب 037037 في كل البنوك المصرية.





التبرع من خلال الرسائل النصية على رقم 37037.





الاتصال على 15118 ويصل مندوب للمنزل للدفع.





في سياق متصل، أرجع الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، سر ارتفاع ثمن الحقنة العلاجية الخاصة بمرض ضمور العضلات، إلى تصنيعها بواسطة التقنية الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي"‏، وهي تقنية عالية الجودة وعالية الثمن، مستندة على علم الأحياء، إلى جانب تكلفة اختراعها العالية.



