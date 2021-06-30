Advertisements

اليك طرق التبرع لصندوق "تحيا مصر" لعلاج ضمور العضلات بعد توجيه السيسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:42 م
ضمور العضلات
ضمور العضلات
Advertisements

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، للحديث عن مرض الضمور العضلي، قائلا: «فيه موضوع عاوز أكلمكم فيه، هو ميهمش ناس كتير أوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وكنا لينا أماني إن ربنا يساعدنا إننا نحله، صحيح عدد المصابين به مش كتير أوي، لكن كان أصحابها بيعانوا أوي، وهو موضوع الضمور العضلي». 

وأشار الرئيس السيسي، إلى تحمل الدولة نفقات علاج مرض ضمور العضلات، مضيفًا «إن شاء الله هنحاول نعمل ده بس برضو بطالب المنظمات وكل من له قلب، بالتبرع لصندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم اللي بنتكلم فيه كبير أوي، يعني لو مثال لو 10 أطفال في 3 ملايين دولار يعني 30 مليون دولار يعني نحو 450 مليون جنيه».

وسنستعرض لكم في السطور التالية، طرق التبرع لصندوق تحيا مصر من أجل علاج مرض ضمور العضلات بعد تووجيه الرئيس السيسي.

طرق التبرع لصندوق تحيا مصر
يمكن التبرع لصندوق تحيا مصر من خلال الطرق التالية:

التبرع لصندوق تحيا مصر عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــا).

كما يمكن التبرع على  حساب 037037 في كل البنوك المصرية.

التبرع من خلال الرسائل النصية على رقم  37037.

الاتصال على 15118 ويصل مندوب للمنزل للدفع.

في سياق متصل، أرجع الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، سر ارتفاع ثمن الحقنة العلاجية الخاصة بمرض ضمور العضلات، إلى تصنيعها بواسطة التقنية الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي"‏، وهي تقنية عالية الجودة وعالية الثمن، مستندة على علم الأحياء، إلى جانب تكلفة اختراعها العالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاج ضمور العضلات ضمور العضلات صندوق تحيا مصر الضمور العضلي السيسي التبرع لصندوق تحيا مصر

أخبار تهمك

قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

حسن راتب عن علاء حسانين: اتعرفت عليه في حلقة وعظ

منذ 38 دقيقة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ أقل من ساعتين

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ أقل من ساعة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تخطيط الأهلي يوقف عملية رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. شاب يتحرش بطفلة داخل مكتبة ويحاول تقبيلها بالجيزة

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

مرضى "ضمور العضلات" يتقدمون بشكوى لرئيس الوزراء

مؤتمر "الجديد في ضمور العضلات" يطالب بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج المرض

استشاري مخ وأعصاب: المصريون انتبهوا إلى مرض ضمور العضلات بسبب مؤمن زكريا

طبيب: حقنة الـ 2 مليون دولار تنقذ المريض من الموت وتؤخذ مرة واحدة

مدير وحدة أمراض الأعصاب بجامعة عين شمس: لدينا طموح مصري لانتاج أدوية ضمور العضلات

السيسي عن علاج الضمور العضلي: "إحنا لما نقول كلام نعمله.. ومحتاجين مساعدة المواطنين"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة