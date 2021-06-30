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مغني الراب التونسي سانفارا يثير غضب جمهوره بعد إحياءه حفلاً وهو مصاب بفيروس كورونا!

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تعرض مغني الراب سانفارا، لهجوم حاد من الجمهور والفنانين والإعلاميين التونسيين عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، إثر إحيائه حفلاً فنياً في ضاحية قمرت في العاصمة تونس، على الرغم من إصابته بفيروس كورونا.

وعلقت الفنانة لبنى السديري على الواقعة التي فجرها الإعلامي منير هاني: "مغني الراب سانفارا يحيى حفلاً اليوم، بالرغم من أنه مصاب بكورونا".


وكتب الإعلامي منير هاني: "أحسنت سانفارا، اليوم تحليلك الذي أجريته بمصلحة الأمان بضاحية المرسى كان إيجابياً... ثم حملت نفسك وذهبت لإحياء حفل، انظر كم من شخص ستصيبه عدوى كورونا بسببك وبسبب هذا الحفل... أتمنى أن يتم فتح تحقيق ضدك من النيابة العامة".

ونشر الإعلامي أسامة السعفي تدوينة جاء فيها: "اليوم سانفارا يذهب إلى مصحة خاصة بضاحية المرسى، بسبب آلام في بطنه... يتم إجراء تحليل له فيتضح أنه مصاب بفيروس كورونا، سانفارا ذهب لإحياء حفل حضره العشرات... اذهبوا وانظروا كم أصابت العدوى من شخص حضر الحفل"، مضيفاً: "هذه دولة بلا قانون... لا بد من فتح تحقيق في هذا الملف، ويجب على النيابة العامة أن تتحرك".

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