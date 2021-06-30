سالم الهندي : قدمنا ترويجًا لألبوم ماجد المهندس يواكب عصر الديچتال والاونلاين والسوشيال ميديا.. ومخططاتنا لا تنضب







بعد طول انتظار رافقه حملة استراتيجية ضخمة ومدروسة ومخطط لها، اطلق تطبيق "فن بوكس" حصريا، برعاية وانتاج وتسويق هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، فيديو كليب اغنية "نصاب" لبرنس الغناء ماجد المهندس من اخر البوماته "واحش الدنيا".



فكرة كليب اغنية "نصاب" وهي غير مسبوقة، انطلقت من خلال قسم التسويق في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، واختارت لها المطرب ماجد المهندس ترويجا لاحدث البوماته، وحسب الخطة توجه المهندس لجمهوره ومحبيه داعيا اياهم مشاركته الكليب بالصوت والصورة، وبداية ان يغنوا معه "نصاب" بصوتهم عبر تطبيق "شدو"، ولهذا الغرض اطلقت روتانا "هاشتاق" عنوانه :"يلا نغني مع ماجد المهندس".



وفي المرحلة الثانية تم اختيار الافضل من بين هذه المشاركات، وطلب من اصحابها تصوير أنفسهم من اماكن تواجدهم وهم يقومون بغناء مقطع من أغنيته الجديدة "نصاب" كي يظهروا معه على تطبيق "فن بوكس" بالفيديو كليب النهائي.



وقد حظيت الفكرة التي اطلقتها روتانا، وخصت بها تطبيق "فن بوكس" بالنجاح، والدليل ردة فعل الجمهور الكبيرة وكم الفيديوهات والاصوات المشاركة والتي تجاوزت عشرات الالاف ، انما في النهاية تم اختيار بينها عددا محددا (قرابة 30 فيديو) لا يمكن تجاوزه حتى يكونوا جزء من تركيبة الاغنية النهائية لهذا الكم، فالعدد من وجهة نظر اخراجية تصمم باختيار معين للاصوات حتى تملئ الاغنية.



وبذلك تكون اغنية "نصاب" لماجد المهندس ، ومن امضاء المخرج وليد ناصيف هي الاولى في فكرتها التي نرى فيها فنانا يغني مع الفانز باصواتهم مجتمعين في كليب واحد.



الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، يقول :"من جديد تثبت روتانا ان طاقمها قادر دوما على تقديم أفكار جديدة مبتكرة ومختلفة على الصعيد الانتاجي والتسويقي والتوزيع تناسب المستجدات والمتغيرات الراهنة في سوق صناعة الترفيه والموسيقى، لتواكب عصر الديجتال والاونلاين والسوشيال ميديا الذي نعيشه حاليا ، في سبيل دعم ومساندة انتاجاتها ونجومها ومطربيها، وخير برهان المشروع الذي واكب انتاج كليب "نصاب" للفنان ماجد المهندس والنتائج التي آلت الى النجاح الجماهيري ، وطبعا افكارنا ومخططاتنا لا تنضب، فترقبوا المزيد".



ومنذ طرح كليب "نصاب"، اجمع كثيرون ان هذا المشروع لديه طابع خاص.. وامضاء خاص.. وتكوين خاص لم نشاهده من قبل مع اي فنان بأن يقدم اغنية مصورة يتم ترويجها بهذا الشكل الاحترافي من جانب القائمين على تطبيق "فن بوكس" ، وكذلك الجهة المنتجة روتانا الداعمة لصناعة الاغنية بجميع روافدها، مشيدين بدور الفنان ماجد المهندس الذي نحبه ونحترمه والذي اطل وحكى مع الناس وطلب منهم ان يكونوا معه صوتا وصورة في الكليب"



اما وليد ناصيف مخرج العمل، يقول :" كليب "نصاب" الذي يعرض حصريا على تطبيق "فن بوكس" يلاقي صدى وتفاعل كبيرين، وكما ذكرت لم يسبق ان حدث هذا بين فنان وجمهوره في عالم الاونلاين ، يضاف لذلك ان ماجد المهندس من خلال هذا العمل اعطى الفرصة لمن ظهروا معه وكأن الحملة التي رافقت الاغنية كانت في حد ذاتها برنامجا لاكتشاف وتتويج العديد من الاصوات الجميلة..وبطريقة بسيطة واحترافية تحسب لروتانا و"فن بوكس" وكل من شاركوا في انجاح العمل".