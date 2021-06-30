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أسامة الأزهري ينعي الدكتور "عبد الفتاح بركة" عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف - الدكتور عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 89 عامًا.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل الدكتور عبد الفتاح بركة الذي قضى عمره في خدمة العلم وطلابه، ورحل تاركًا العديد من المولفات العلمية الثرية.

وأشار الأزهري إلى دور الفقيد في خدمة الإسلام والمسلمين والدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، وتميزه رحمه الله بكمال التواضع والأدب والعطاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.

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