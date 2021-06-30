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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 1/7/2021 في مصر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:49 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا الخميس
وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الخميس

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 22

بورسعيد 33 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 29

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28 

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28 

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درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس غدا حالة الطقس الطقس

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